Жительница Омской области через суд добилась алиментов на свое содержание

Спустя некоторое время девушка столкнулась с трудностями. После окончания учебы она не имела возможности выйти на работу, потому что вынуждена ухаживать за маленьким ребенком. Несмотря на отсутствие работы и других источников доходов, она самостоятельно покрывает расходы на услуги ЖКХ, питание и другие нужды.