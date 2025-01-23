Жительница Омской области через суд добилась алиментов на свое содержание

Жительница Тюкалинска через суд добилась алиментов на свое содержание от бывшего мужа. Женщина будет получать треть от размера прожиточного минимума, пока общему ребенку пары не исполнится три года. Подробности судебной тяжбы рассказали в пресс-службе судов Омской области.
В сентябре 2024 года 22-летняя омичка развелась с мужем. После расторжения брака их общий сын остался с ней. Отец работает, стабильно платит алименты на ребенка и не имеет никого на иждивении. При этом какой-либо финансовой поддержки он не оказывал.
Спустя некоторое время девушка столкнулась с трудностями. После окончания учебы она не имела возможности выйти на работу, потому что вынуждена ухаживать за маленьким ребенком. Несмотря на отсутствие работы и других источников доходов, она самостоятельно покрывает расходы на услуги ЖКХ, питание и другие нужды.
Мать ребенка обратилась в суд с иском о взыскании алиментов в размере 7500 рублей на собственное содержание, что составляет половину от прожиточного минимума в Омской области.
Ранее мы сообщали, что приставы взыскали долг по зарплате в 3,7 млн рублей с черлакского МУПа.