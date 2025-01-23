Экономный уикенд: Life.ru выяснил, где в России недорого провести ближайшие праздники

На февральские выходные, совпадающие с празднованием Дня защитника Отечества, самым выгодным городом для бронирования оказался Ессентуки — здесь ночь в отеле стоит 2000 рублей. Чуть дороже выйдет отдых в Геленджике (2300 рублей) и Махачкале (2500 рублей). В этот период также можно отправиться в Санкт-Петербург за 3000 рублей в сутки, Сочи за 3300 рублей или Москву за 3500 рублей. В Минеральных Водах проживание обойдётся примерно в 3600 рублей, в Иркутске — 3700 рублей, в Ярославле — 3800 рублей, а в Петрозаводске — 4000 рублей.