В Иркутске прошел юбилейный фестиваль роботов и технологий

В случае ЧП робот передаст сигнал спецслужбам, а еще, пока едут, например, пожарные, может сработать как огнетушитель и начнет самостоятельно гасить пламя. Над этим проектом ребята работали с начала учебного года и даже встречались с инженером Иркутской ГЭС, чтобы узнать, как устроено предприятие и будет ли актуально их исследование для энергетиков. Оказалось, что технология более чем востребована и под нее даже можно получить грант.