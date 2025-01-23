В Иркутске прошел юбилейный фестиваль роботов и технологий

Участники фестиваля решали совсем не детские задачи. Так, самые младшие школьники блестяще доказали, что роботы — незаменимые помощники в быту и сельском хозяйстве. «Девчата» из Красноярска, например, продемонстрировали «Спускалку» — умный механизм, транспортирующий картошку, морковку и банки с соленьями в подполье. Он способен выдержать вес от восьми до 16 килограммов.
«У меня есть одинокая прабабушка, которой нужна помощь при спуске урожая в подвал и подполье. Мы подумали, что таких людей много, и нужно о них позаботиться», — рассказала одна из участниц команды Алиса.
Команда «Метеорит» из Казачинско-Ленского района Приангарья представила робота, который помогает фермерам бережно собирать томаты.
«Плантации большие, и сборщикам приходится ходить туда-сюда, таская по два ящика, потому что в переработку идут не только красные, но и зеленые помидоры. Это тяжелый труд. Наш робот может помочь», — поделились Александр Сафронов и Трофим Киселев.
Изобретение школьников обойдется фермерскому хозяйству в 250 тысяч рублей. Затраты на топливо минимальны, ведь робот «питается» в основном от солнечных батарей и ветряной станции. Машина способна накапливать энергию, так что непогода ей тоже не страшна. На крайний случай, заряжать можно в ангаре. При этом робот умеет сортировать помидоры по цвету и по уровню жесткости и создавать специальные прослойки между более спелыми томатами и теми, которые не помнутся в ящике.
«Ученые пчелы» из Красноярска пытались решить проблему простоя уборочных комбайнов. Ребята придумали систему приложений, которые ставят задачи водителям, исходя из возможностей техники, отслеживают процессы и прокладывают оптимальные маршруты.
Старшеклассники на «Робосибе» представляли проекты, связанные с энергетикой. Десятиклассники из «Точки будущего» предложили заменить гибридным роботом целую группу специалистов, которая следит за исправностью оборудования на ГЭС и реагирует на внештатные ситуации.
«У людей на обход территории уходит полтора-два часа. Робот может справиться с этим быстрее. Кроме того, человек может на что-то не обратить внимания, он может быть уставшим или может отвлечься, из-за чего не увидит проблему. Цель нашего проекта — исключить человеческий фактор, уберечь компанию от ущерба и снизить риски получения травм», — рассказал Егор Козлов.
В случае ЧП робот передаст сигнал спецслужбам, а еще, пока едут, например, пожарные, может сработать как огнетушитель и начнет самостоятельно гасить пламя. Над этим проектом ребята работали с начала учебного года и даже встречались с инженером Иркутской ГЭС, чтобы узнать, как устроено предприятие и будет ли актуально их исследование для энергетиков. Оказалось, что технология более чем востребована и под нее даже можно получить грант.
Между тем.
Центр дополнительного образования «Перспектива» из Зеленогорска (Красноярский край) продолжает прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе 3D-моделирования и печати. Среди партнеров конкурса — передовые компании в сфере 3D-технологий и лучшие технические вузы Сибири. Это значит, что у каждого участника будет шанс проложить себе широкую дорогу в будущее. Информация об участниках вносится в государственный информационный реестр «Таланты России», а призеры получат дополнительные баллы к ЕГЭ. Прием заявок идет до 1 февраля. Подать их можно в сообществе «Перспектива 3D» во «Вконтакте».