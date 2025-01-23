В Красноярске отремонтируют пять мостов в 2025 году

Всего запланировано обновить 56 объектов, на ремонт 27 из них уже найдены подрядчики. Среди ключевых проектов — ремонт пяти мостов. Самый крупный проект — ремонт путепровода Бугач, который соединяет улицы Тотмина и Калинина, проходя над железной дорогой. Этот объект испытывает серьезную транспортную нагрузку, поэтому работы разделят на два этапа. Будут заменены балки, ограждения, бетонные конструкции и асфальт.