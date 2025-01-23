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В Красноярске отремонтируют пять мостов в 2025 году

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске на ремонт дорог и объектов улично-дорожной сети в 2025 году выделено 2,9 млрд рублей, из которых 1,7 млрд направлены в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Источник: НИА Красноярск

Всего запланировано обновить 56 объектов, на ремонт 27 из них уже найдены подрядчики. Среди ключевых проектов — ремонт пяти мостов. Самый крупный проект — ремонт путепровода Бугач, который соединяет улицы Тотмина и Калинина, проходя над железной дорогой. Этот объект испытывает серьезную транспортную нагрузку, поэтому работы разделят на два этапа. Будут заменены балки, ограждения, бетонные конструкции и асфальт.

На мостах через реку Кача в районе БКЗ отремонтируют несущие конструкции, деформационные швы и восстановят асфальт. Мост по ул. Белинского — ул. Ленина также получит обновление пешеходной зоны.

Автомобильный мост на ул. Копылова будет также приведен в порядок: заменят ограждения, деформационные швы и асфальтобетонное покрытие.

Пешеходный мост через реку Бугач в районе ул. Комбайностроителей, 7, обновят в рамках благоустройства набережной. Планируется замена асфальта и ограждений.

Закупочные процедуры для поиска подрядчиков завершат к апрелю-маю, сообщают в мэрии.