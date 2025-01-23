Красноярский ХК «Сокол» вырвал победу у «Рязань-ВДВ»

22 января красноярский «Сокол» на домашнем льду «Платинум Арены» победил «Рязань-ВДВ». Встреча проходила в рамках регулярного чемпионата ВХЛ и завершилась со счетом 2:1.
В составе «крылатых» отличились Михаил Мещеряков и Юрий Кожухов. Таким образом, наша команда смогла прервать серию из пяти поражений подряд.
— Непростая игра. Большие изменения сделали в составе, потому что не были довольны происходящим. Парням было непросто, кто-то очень давно не играл. Поэтому так сложно было, — говорит Лев Бердичевский, главный тренер «Сокола».
Уже завтра в гости к красноярцам приедет «Химик» из Воскресенска.