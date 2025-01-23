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Красноярский ХК «Сокол» вырвал победу у «Рязань-ВДВ»

«Сокол» спасает игру за 10 секунд до сирены и побеждает «Рязань-ВДВ» в овертайме.

Источник: Комсомольская правда

22 января красноярский «Сокол» на домашнем льду «Платинум Арены» победил «Рязань-ВДВ». Встреча проходила в рамках регулярного чемпионата ВХЛ и завершилась со счетом 2:1.

В составе «крылатых» отличились Михаил Мещеряков и Юрий Кожухов. Таким образом, наша команда смогла прервать серию из пяти поражений подряд.

— Непростая игра. Большие изменения сделали в составе, потому что не были довольны происходящим. Парням было непросто, кто-то очень давно не играл. Поэтому так сложно было, — говорит Лев Бердичевский, главный тренер «Сокола».

Уже завтра в гости к красноярцам приедет «Химик» из Воскресенска.

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