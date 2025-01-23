Новосибирск вновь признан самым криминальным городом России по версии Numbeo

При этом местные власти и прокуратуры утверждают, что у них есть свои данные, отличные от данных сервиса. В январе 2025 года также был опубликован рейтинг российских регионов по уровню преступности, где Новосибирская область заняла 42-е место с показателем 134,5 зарегистрированных преступлений на 10 тысяч жителей.