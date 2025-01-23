Новосибирск вновь признан самым криминальным городом России по версии Numbeo

В январском рейтинге, охватывающем 263 города, Новосибирск занимает 161-е место с индексом безопасности 53,5.
Самым безопасным городом мира признан Абу-Даби (ОАЭ) с индексом 88,4, в то время как на последнем месте находится Претория (Южная Африка) с индексом 18,2. В сравнении с другими российскими городами Новосибирск демонстрирует худшие показатели: Нижний Новгород занимает 56-е место, Казань — 72-е, а Москва — 99-е.
Как пишет BFM-Новосибирск, среди основных криминальных проблем Новосибирска выделяются взяточничество и коррупция, уровень которых оценен как очень высокий. Также отмечается значительный уровень наркопреступности. Из 13 критериев оценки криминального статуса города лишь по трем позициям Новосибирск имеет «низкий уровень» преступности.
Данные для составления рейтинга собраны через краудсорсинг, что вызывает определенный скептицизм к их объективности. Последние отзывы пользователей о безопасности в Новосибирске варьируются от положительных до крайне негативных.
При этом местные власти и прокуратуры утверждают, что у них есть свои данные, отличные от данных сервиса. В январе 2025 года также был опубликован рейтинг российских регионов по уровню преступности, где Новосибирская область заняла 42-е место с показателем 134,5 зарегистрированных преступлений на 10 тысяч жителей.