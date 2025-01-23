В Омске из-за погодных условий выросли цены на такси

Сегодня утром в Омске наблюдается увеличение цен на такси, что связано с ухудшением погодных условий. На улице −24 градуса. Так, цена на сервисе «Яндекс. Такси» от Кузьминок до Миллениума составляет 577 рублей в категории «Эконом». Проезд из Нефтяников до Амура обойдётся омичам в 865 рублей.