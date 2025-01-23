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В Омске из-за погодных условий выросли цены на такси

Пробки в городе достигают 9 баллов.

Источник: Om1 Омск

Сегодня утром в Омске наблюдается увеличение цен на такси, что связано с ухудшением погодных условий. На улице −24 градуса. Так, цена на сервисе «Яндекс. Такси» от Кузьминок до Миллениума составляет 577 рублей в категории «Эконом». Проезд из Нефтяников до Амура обойдётся омичам в 865 рублей.

На сервисе Uber также замечен значительный рост цен. За одну поездку класса «Эконом» из Нефтяников до проспекта Маркса просят 602 рубля.

По данным «Яндекс. Пробки», в Омске серьёзные пробки — достигают 9 баллов.