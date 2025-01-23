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СберТройка компенсирует оплату проезда после сбоя 22 января в Новосибирске

В среду некоторые пассажиры не смогли оплатить проезд по социальной карте и сделали это иным способом.

Источник: BFM-Новосибирск

На страницах оператора «СберТройка» появилась информация о том, что в среду, 22 января 2025 года, проводились техработы, из-за которых с 6 до 14 часов могли наблюдаться трудности с оплатой проезда в общественном транспорте по социальным и транспортным картам.

Сообщается, что если человек был вынужден оплатить проезд иным способом (наличка или банковская карта), то ему вернут денежные средства.

Для этого необходимо обратиться в Центры по обслуживанию населения ООО «СберТройка» в течение 10 дней с моменты оплаты (до 1 февраля включительно).

«Вам необходимо предоставить: удостоверение личности; социальную карту; чек об оплате проезда», — говорится в в telegram-канале «СберТройки».