СберТройка компенсирует оплату проезда после сбоя 22 января в Новосибирске

На страницах оператора «СберТройка» появилась информация о том, что в среду, 22 января 2025 года, проводились техработы, из-за которых с 6 до 14 часов могли наблюдаться трудности с оплатой проезда в общественном транспорте по социальным и транспортным картам.
Сообщается, что если человек был вынужден оплатить проезд иным способом (наличка или банковская карта), то ему вернут денежные средства.
Для этого необходимо обратиться в Центры по обслуживанию населения ООО «СберТройка» в течение 10 дней с моменты оплаты (до 1 февраля включительно).
«Вам необходимо предоставить: удостоверение личности; социальную карту; чек об оплате проезда», — говорится в в telegram-канале «СберТройки».