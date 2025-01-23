В Луганске был задержан бывший руководитель новосибирской компании «Метро МиР»

Следственные органы утверждают, что Андрей Счастливый имеет отношение к незаконной деятельности в сфере игорного бизнеса. Установлено, что он мог передавать денежные средства от владельца нелегальных казино сотрудникам полиции, которые уже находятся под арестом. Дело связано с резонансным расследованием, получившим название «Сибирский Лас-Вегас». Об этом пишет НГС.
По данным следствия, в рамках дела фигурирует сумма в 1,3 миллиона рублей, из которых около 300 тысяч могли быть получены Счастливым как комиссионные. О расследовании в отношении бывшего руководителя «Метро МиР» стало известно еще прошлым летом, однако он успел уехать в зону СВО.