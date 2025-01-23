Капитан омских хоккеистов Дамир Шарипзянов вошёл в число лучших игроков

Капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов вошёл в число лучших игроков Континентальной хоккейной лиги. Защитник «ястребов» находится в первой десятке списка лучших хоккеистов, опубликованном КХЛ.
Десятку возглавил Джош Ливо из «Салавата Юлаева». Именно он оформил хет-трик в матче с «Авангардом» 20 января.
Ранее мы писали, что Дамир Шарипзянов в конце 2024 года сыграл свой 500-й матч в Континентальной хоккейной лиге. 28-летний защитник играть в КХЛ начал в 2017 году. В «Авангарде» он выступает с 2020 года под номером «44». Шарипзянов входит в топ-15 снайперов-защитников по количеству голов за всю историю омского клуба.
В прошлом сезоне Дамир Шарипзянов принимал участие в Матче звёзд КХЛ. В этом году в масштабном спортивном событии в Новосибирске примут участие защитник Семён Чистяков и нападающий Рид Буше.