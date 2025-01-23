Капитан омских хоккеистов Дамир Шарипзянов вошёл в число лучших игроков

Ранее мы писали, что Дамир Шарипзянов в конце 2024 года сыграл свой 500-й матч в Континентальной хоккейной лиге. 28-летний защитник играть в КХЛ начал в 2017 году. В «Авангарде» он выступает с 2020 года под номером «44». Шарипзянов входит в топ-15 снайперов-защитников по количеству голов за всю историю омского клуба.