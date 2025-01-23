В Москве состоялась светская премьера комедии Литвинова «Василий»

«Василий» — дебют режиссера картины в полном метре. Еще недавно имя Литвиненко было на слуху в связи с выходом сериала «Дайте шоу» с Милошем Биковичем в главной роли. Поэтому то, как фильм звучит, для Литвиненко имеет не последнее значение. В его комедии знакомые русские песни приобретают мексиканское настроение.
«Мы искали музыку для нашего тона. Очень быстро появились “Я люблю тебя до слез” и песня Магомаева “Свадьба”. Мы переводили их на испанский язык и проверяли это на мексиканских саунд-продюсерах. Мы отправляли им песни на русском и спрашивали: “А могла бы она звучать на испанском?” — рассказал Литвиненко.
Исполнившая роль Бониты мексиканская актриса де Рехиль специально впервые прилетела в Россию.
«Здесь очень холодно для меня! Прямо сейчас я замерзла. Но я полюбила Россию! Москва потрясающе красива!» — призналась она журналистам.
По словам режиссера картины, актрису на роль Бониты искали долго. Если российские актеры были уже хорошо известны, то мексиканский рынок был Литвинову неизвестен. Но как только он увидел Барбару де Рехиль, понял, что она подходит идеально.
«Я посмотрел и сказал: “Вау! Боже мой!” И когда она влетела на пробы, сметая всё на своем пути, как вихрь, ураган, прочитала этот текст, который не знала, я позвонил продюсерам из Мексики и сказал: “Умоляю вас, пожалуйста, давайте остановим кастинг, давайте бороться и биться за нее”. Она, как и Саша, сердце этой истории», — рассказал «Известиям» Литвиненко.
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Мексиканские сласти: Петров с беременной женой, Барбара де Рехиль с матрешками.