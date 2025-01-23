В Москве состоялась светская премьера комедии Литвинова «Василий»

«Я посмотрел и сказал: “Вау! Боже мой!” И когда она влетела на пробы, сметая всё на своем пути, как вихрь, ураган, прочитала этот текст, который не знала, я позвонил продюсерам из Мексики и сказал: “Умоляю вас, пожалуйста, давайте остановим кастинг, давайте бороться и биться за нее”. Она, как и Саша, сердце этой истории», — рассказал «Известиям» Литвиненко.