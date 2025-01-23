Скончался экс-депутат заксобрания

Господин Клементьев родился 1 сентября 1934 года. Окончил Уральский политехнический институт. С 1975 по 1990 год был директором Лысьвенского металлургического завода. С 1990 по 1994 год — управляющим Лысьвенского отделения Пермкомбанка. Дважды избирался в заксобрание Пермской области: первого созыва (1994 — 1997 годов) по избирательному округу № 27 и второго созыва (1997 — 2001 годов) по избирательному округу № 26 (город Лысьва).