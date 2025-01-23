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В Башкирии в конце недели отступят 30-градусные морозы

Синоптики рассказали, каким будет конец рабочей недели.

Источник: Комсомольская правда

Стал известен прогноз погоды на конец рабочей недели. Как рассказали в Башгидрометцентре, крепкие морозы, которые резко обрушились на регион после аномального тепла, смягчатся.

Так, в пятницу, 24 января, температура воздуха прогнозируется в районе −13,-18°, при прояснениях до −23°, ночью и днем −9,-14°. Местами может пройти снег. На следующий день, 25 января, характер погоды не изменится.

Сегодня же метеорологи осадков не ожидают, а максимальная температура составит всего −12 градусов.

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