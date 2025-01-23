Хабаровчан в выходные зовут посмотреть на царскую каменоломню

Министерство туризма Хабаровского края и его партнеры по проекту «Отдыхаем в крае» предлагают жителям региона в эти выходные всей семьей принять участие в спортивных мероприятиях, посетить царский каменный карьер или покататься на санях, запряженных лошадьми, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Один из популярных маршрутов — поход на гору Хехцир и царский каменный карьер (12+). В субботу, 25 января, туристов ждет прогулка по сосновому бору мимо озера и таежного ручья, а также посещение заброшенной каменоломни. Этот маршрут идеально подходит для тех, кто хочет провести выходные на природе, в заснеженном лесу. Его продолжительность составляет около 6 часов, включая дорогу туда и обратно, а протяженность — всего 5 км и без крутых подъемов, рассказали в министерстве туризма Хабаровского края.
Подробнее по телефону: 8−924−205−35−73.
Если жители региона хотят испытать прелести старинной русской забавы, то в эти выходные можно отправиться на прогулку на санях, запряженных лошадьми (0+). Прогулка проходит по живописной проселочной местности и понравится тем, кто не увлекается верховой ездой, но любит общаться с лошадьми.
Подробнее по телефону: 8−914−547−65−97.
В субботу, 25 декабря, желающие могут поучаствовать в ежегодной физкультурной акции, посвященной памяти героев, которые проявили мужество и стойкость во время блокады Ленинграда. Забег «Дорога жизни за Ленинград» (0+) — это не только спортивное событие, но и дань уважения тем, кто пережил трудные времена и боролся за нашу Родину. Старт в 10:00 от дома культуры «Исток» в Хабаровске на улице Мирной, д. 16.