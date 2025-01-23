Хабаровчан в выходные зовут посмотреть на царскую каменоломню

Один из популярных маршрутов — поход на гору Хехцир и царский каменный карьер (12+). В субботу, 25 января, туристов ждет прогулка по сосновому бору мимо озера и таежного ручья, а также посещение заброшенной каменоломни. Этот маршрут идеально подходит для тех, кто хочет провести выходные на природе, в заснеженном лесу. Его продолжительность составляет около 6 часов, включая дорогу туда и обратно, а протяженность — всего 5 км и без крутых подъемов, рассказали в министерстве туризма Хабаровского края.