Новосибирских владельцев iPhone предупредили об опасности потерять деньги

Во время установки подделки пользователи указывают все свои личные данные, включая и CVV-код. Также такие приложения могут работать как шпионские, предоставляя аферистам доступ ко всей информации, содержащейся на устройстве. Кроме того, злоумышленники могут получить доступ к аккаунту на «Госуслугах».