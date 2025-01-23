Новосибирских владельцев iPhone предупредили об опасности потерять деньги

О распространении фальшивых банковских приложениях для смартфонов предупреждает центр цифровой экспертизы Роскачества. Эта опасность особенно актуальна для владельцев iPhone из-за того, что на данной платформе нет ряда приложений популярных банков.
Отмечается, что фейковое приложение отличить от оригинального может быть сложно. Одним из признаков подделки может быть низкое количество отзывов, при этом большинство из них — отрицательные.
Кроме того, стоит обратить пристальное внимание на дизайн приложения, который мошенники стараются сделать похожим на официальные. Однако, как пишут «РИА Новости», в названии фейков могут допускаться ошибки или добавляться лишние слова. Также встречаются орфографические и пунктуационные ошибки в описании приложения.
Во время установки подделки пользователи указывают все свои личные данные, включая и CVV-код. Также такие приложения могут работать как шпионские, предоставляя аферистам доступ ко всей информации, содержащейся на устройстве. Кроме того, злоумышленники могут получить доступ к аккаунту на «Госуслугах».
Ранее BFM-Новосибирск писал о новой мошеннической схеме получения доступа к «Госуслугам» под предлогом «обновления данных об учащихся» на платформе «Сферум».