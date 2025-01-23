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В Греции в мусорном мешке обнаружили статую возрастом более 2 тыс. лет

Недалеко от греческого города Салоники в мусорном мешке нашли мраморную статую женщины, возраст которой составляет более 2 тыс. лет. Об этом в среду, 22 января, сообщает издание CNN.

Как сообщили представители полиции, местный житель обнаружил 80-сантиметровую статую рядом с мусорным баком. Мужчина передал ее местным властям, которые связались с археологами, чтобы оценить ее значимость.

Эксперты определили, что фигура относится к эллинистической эпохе — периоду примерно между 320 и 30 годами до н.э. Артефакт планируют передать местному управлению древностей для сохранения и изучения.

Ранее, 27 декабря, в Британии на саксонском кладбище обнаружили меч VI века. Оружие находится в отличном состоянии сохранности, археологи его сравнивают с мечом, найденным в Саттон-Ху, англосаксонском захоронении в графстве Саффолк.