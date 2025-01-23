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Фестиваль роботов и технологий прошел в Иркутске

Тысячи человек собрались поучаствовать в фестивале роботов и технологий.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске с 17 по 18 января проходил фестиваль роботов и технологий. Как сообщает «Байкал 24» на нем собралось тысячи участников разных возрастов. Одним из главных событий стали соревнования роботов в 13 направлениях.

— Роботизированные комплексы активно используются в обучении будущих инженеров, в частности, авиастроителей и специалистов сварочного производства. Независимо от будущей профессии, владение искусственным интеллектом, большими данными, роботизацией и другими передовыми технологиями существенно повышает карьерные перспективы, — пишет информационное агентство.

Также на форуме обсуждала то тема состояния рынка труда и варианты привлечения молодежи. Также состоялось эффектное шоу роботов, мастер-классы по робототехнике, соревнования и, конечно, розыгрыш призов.