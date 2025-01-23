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Штормовое предупреждение объявили в Казахстане

В 17 областях Казахстана, а также в Астане, Алматы и Шымкенте ожидаются низовая метель, туман и накат на дорогах.

Сейчас в Ричмонде: -9° 3 м/с 52% 769 мм рт. ст. -2°
Источник: Казконтент

Низовая метель, туман ожидаются в нескольких регионах Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Астане ночью ожидается низовая метель.

В Алматы временами ожидаются туман, гололед, на дорогах снежный накат.

На севере, юге, в горных районах Алматинской области ожидаются туман, гололед, на дорогах снежный накат. Порывы ветра 15−20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Акмолинской области ожидаются небольшой снег, метель. Порывы ветра 15−20 м/с.

В области Абай ожидаются снег, метель, гололед. Порывы ветра 15−20 м/с, ночью порывы 23−28 м/с.

На западе, севере Актюбинской области ожидается туман.

В Атырауской области ожидаются порывы ветра 15−20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, метель, гололед. Ночью на востоке области ожидается сильный снег. Порывы ветра 15−20 м/с, ночью порывы 23−28 м/с.

На севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидается снег, низовая метель, туман, ночью в горных районах сильный снег. Порывы ветра 15−20 м/с, порывы 23−28 м/с.

На востоке, в центре, горных районах области Жетысу ожидаются сильный снег, гололед, низовая метель. В горных районах области временами туман. Порывы ветра 15−20 м/с, в районе Алакольских озер порывы 23−28, временами 30 м/с и более.

На севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман.

Ночью на западе, севере, юге Карагандинской области ожидаются снег, низовая метель, гололед. На севере, востоке области туман. Порывы ветра 15−20 м/с.

Ночью на востоке Кызылординской области ожидаются небольшой снег, низовая метель. Порывы ветра 15−20 м/с.

На западе, севере Костанайской области ожидается туман.

Ночью и утром на северо-востоке Мангистауской области ожидаются туман, на дорогах гололедица. Порывы ветра 15−20 м/с, на западе, юге области временами 23−28 м/с.

На юге, востоке Павлодарской области ожидается ночью снег, днем небольшой снег. Низовая метель. Порывы ветра 15−20 м/с.

На севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидаются небольшой снег, низовая метель. Порывы ветра 15−20 м/с, на севере, востоке, юге области порывы 23−28 м/с.

Ночью на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются снег, туман. В горных районах области низовая метель. Порывы ветра 15−20 м/с.

Ночью на севере, востоке области Улытау ожидаются снег, метель, гололед. На севере, востоке области туман. Порывы ветра 15−20 м/с.

В Шымкенте в первой половине ночи ожидаются снег, туман.