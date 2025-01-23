Кабаны атакуют столицу Казахстана

Группу кабанов видели также недалеко от поселка Косши, а, точнее, на окраине жилого массива «Лесная поляна». Очевидец рассказал об этом корреспонденту Sputnik. По его мнению, активность животных может быть вызвана угрозой нападения со стороны серых хищников — волков и волкособов, которые нет-нет, но появляются на окраинах Астаны, и становятся особенно опасны с наступлением морозов.