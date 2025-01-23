Кабаны атакуют столицу Казахстана

АСТАНА, 23 янв — Sputnik. Сразу в нескольких пригородных поселках столицы Казахстана заметили стаи диких кабанов.
Telegram-канале Astanovka98 опубликовал видео, снятое недалеко от поселка Отемис (в 40 километрах от Астаны). На видео запечатлено семейство из пяти животных.
«Впервые видим, чтобы они вышли на дорогу и в деревню, да еще и в таком количестве», — изумился подписчик Telegram-канала.
Очевидец выразил опасения, поскольку кабан животное непредсказуемое, а именно в этом месте собираются дети, идущие из школы домой.
Группу кабанов видели также недалеко от поселка Косши, а, точнее, на окраине жилого массива «Лесная поляна». Очевидец рассказал об этом корреспонденту Sputnik. По его мнению, активность животных может быть вызвана угрозой нападения со стороны серых хищников — волков и волкособов, которые нет-нет, но появляются на окраинах Астаны, и становятся особенно опасны с наступлением морозов.