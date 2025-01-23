Житель Омской области лишился авто за пьяное вождение

Житель Омской области не смог обжаловать решение суда о конфискации авто. Лишить омича машины суд постановил по итогам разбирательств в деле о пьяном вождении.
42-летний житель Калачинска был пойман за рулем Toyota Camry в нетрезвом виде ночью 22 июня прошлого года. При этом в апреле 2022 года мужчина уже привлекался к ответственности за такое же нарушение и на 1,5 года был лишен прав. За повторное нарушение суд назначил водителю 400 часов обязательных работ, лишил водительского удостоверения уже на три года и постановил конфисковать его автомобиль в пользу государства.
Водитель обжаловал приговор, ссылаясь на то, что деньги на машину ему давала теща. Но суд оставил первый приговор без изменений.
Ранее мы писали, как омичка лишилась машины не за свои долги.