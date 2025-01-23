Житель Омской области лишился авто за пьяное вождение

42-летний житель Калачинска был пойман за рулем Toyota Camry в нетрезвом виде ночью 22 июня прошлого года. При этом в апреле 2022 года мужчина уже привлекался к ответственности за такое же нарушение и на 1,5 года был лишен прав. За повторное нарушение суд назначил водителю 400 часов обязательных работ, лишил водительского удостоверения уже на три года и постановил конфисковать его автомобиль в пользу государства.