«КазАвтоЖол» открыл движение на автотрассах в трех регионах Казахстана

АСТАНА, 23 янв — Sputnik. Компания-национальный автодорожный оператор сообщила о смягчении режима движения на автомагистралях Казахстана. Об этом компания сообщила в своем официальном Telegram-канале.
23 января 2025 года в 08:00 в следующих автодорогах республиканского значения открыто движение для всех видов автотранспорта в Карагандинской, Павлодарской и Жетысуйской областях.
Карагандинская область:
- на участке автодороги «Кызылорда-Жезказган-Караганды-Шидерты» км 970−1066 (от города Караганда до поселка Молодежное);
- на участке автодороги «Караганда-Аягоз-Бугаз» км 17−217 (город Караганда — город Каркаралы);
- на участке автодороги «Кызылорда-Жезказган-Караганды-Шидерты» км 788−906, (граница Улытауской области — поселок Топар);
- на участке автодороги «Калкаман-Баянаул-Умиткер-Ботакара» км 231−324 (граница Павлодарской области — поселок Ботакара);
Павлодарская область:
- на участке автодороги «Калкаман-Баянаул-Умиткер-Ботакара» км 0−231 (поселок Калкаман — граница Карагандинской области);
Область Жетысу:
- на участке автодороги «Сарыозек — Коктал» км. 40 по 68 перевал Алтын-Эмель.