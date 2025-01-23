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В Хабаровском крае в 2025 году повысится плата за вывоз ТКО

В Хабаровском крае утверждены новые тарифы за вывоз ТКО на 2025 год.

Источник: AP 2024

Как сообщили в региональном минЖКХ, на 2025 год губернатором Хабаровского края установлены для населения льготные тарифы на услугу регионального оператора по обращению с ТКО постановлениями от 26.12.2024 №№ 101 и 102.

Согласно документам, в Хабаровске с 1 января по 30 июня 2025 плата останется на уровне тарифов, действующих в 2024 году, из расчета по многоквартирному дому (МКД) — 656,63 рубля за кубометр и по индивидуальному жилому дому (ИЖД) — 529,13 рубля.

Повышение ожидается с 1 июля по 31 декабря 2025 года. Плата для МКД будет рассчитываться исходя из тарифа 723,61 рубля за кубометр, для ИЖД — 583,10 рубля. Об изменении тарифов в районах края по ссылке.

ЖКХ