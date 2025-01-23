В Хабаровском крае в 2025 году повысится плата за вывоз ТКО

Согласно документам, в Хабаровске с 1 января по 30 июня 2025 плата останется на уровне тарифов, действующих в 2024 году, из расчета по многоквартирному дому (МКД) — 656,63 рубля за кубометр и по индивидуальному жилому дому (ИЖД) — 529,13 рубля.