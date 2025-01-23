В Керчи приостановят подачу газа: список адресов

Отмечается, что с 8:00 до 17:00 в связи с производством работ отключение газа коснутся жителей улиц: Фурманова, 73, Дальняя, 1 В, Отдельной Приморской Армии, 14 и 16, Спартака, 12 и 14, 16 и 18, 20, 8.
Не будет газоснабжения и по адресам: ул. 1- Пятилетки, 11, 13, ул. Розы Люксембург, 10, 12, 14/18, 16, 18 20, 6 и 8.
Под отключение попадают и потребители на улицах Софьи Перовской, 5, Спартака, 11, 2, 3, 5, Степана Разина, 11, 3 7, Энгельса, 16, Софьи Перовской, частный сектор (4 дома), 1 Мая, частный сектор (7 домов).