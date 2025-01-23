Ричмонд
-11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три вуза Нижнего Новгорода вошли в рейтинг лучших университетов мира

Три высших образовательных учреждения Нижнего Новгорода вошли в престижный рейтинг лучших университетов мира, опубликованный журналом Times Higher Education.

Источник: НИА-Нижний Новгород

В этот список были включены Нижегородский государственный университет имени Лобачевского (ННГУ), Нижегородский государственный технический университет имени Алексеева (НГТУ) и Приволжский исследовательский медицинский университет (ПИМУ). ННГУ в этом году впервые попал в три предметных рейтинга: в области «Искусство и гуманитарные науки» университет занял позицию 601+, в «Медицине и здравоохранении» — 801−1000, а в категории «Социальные науки» — 1001+.

В течение последних пяти лет ННГУ стабильно находится среди лучших в области естественных наук, инженерии, наук о жизни и компьютерных технологий. НГТУ расположился на 1251+ месте в сфере «Инженерное дело», а ПИМУ занял позицию 1001+ в области «Медицина и здравоохранение».

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в десятку российских вузов по качеству приема.

образование
рейтинги