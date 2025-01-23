Три вуза Нижнего Новгорода вошли в рейтинг лучших университетов мира

В этот список были включены Нижегородский государственный университет имени Лобачевского (ННГУ), Нижегородский государственный технический университет имени Алексеева (НГТУ) и Приволжский исследовательский медицинский университет (ПИМУ). ННГУ в этом году впервые попал в три предметных рейтинга: в области «Искусство и гуманитарные науки» университет занял позицию 601+, в «Медицине и здравоохранении» — 801−1000, а в категории «Социальные науки» — 1001+.