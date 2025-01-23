65-летнюю уфимку не могут отыскать уже неделю

В Уфе разыскивают 65-летнюю Елену Заводникову. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».
Как сообщают волонтеры, 16 января женщина ушла из дома, и ее местонахождение до сих пор неизвестно. Приметы пропавшей: ее рост — 180 сантиметров, у нее плотное телосложение, седые волосы и голубые глаза. Была одета в коричневую замшевую дубленку с норковым воротником, зимние замшевые сапоги и розовую вязаную шапку.
Волонтеры «ЛизаАлерт Башкортостан» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей, обратиться по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.