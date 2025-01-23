65-летнюю уфимку не могут отыскать уже неделю

Как сообщают волонтеры, 16 января женщина ушла из дома, и ее местонахождение до сих пор неизвестно. Приметы пропавшей: ее рост — 180 сантиметров, у нее плотное телосложение, седые волосы и голубые глаза. Была одета в коричневую замшевую дубленку с норковым воротником, зимние замшевые сапоги и розовую вязаную шапку.