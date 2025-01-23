Магнитная буря из-за вспышки на Солнце будет 24 января — что ждать белорусам

В сообщении сказано, что 21 января, во вторник, на Солнце была зарегистрирована вспышка, по причине которой случился выброс облака. Ученые обращают внимание на то, что скорость облака очень низкая. Согласно предварительным данным, магнитная буря ожидается 24 января во второй половине дня. Она окажется слабой — уровень G2, где G5 является экстремально сильным.