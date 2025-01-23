Челябинская область пережила самую холодную ночь в январе 2025 года

Это следует из обзора погоды за последние 24 часа.
«Сохранялась ветреная погода — порывы достигали 15−17 м/с. Местами прошел небольшой снег (0,2−0,9 мм). В большинстве районов отмечались метели, на отдельных участках дорог сохраняется гололедица. Температура воздуха днем в среду, 22 января, была минус 14−19, минувшей ночью минус 19−29», — говорится в комментарии дежурного синоптика.
Днем 23 января погода начнет смягчаться из-за влияния более теплого воздуха, идущего с Европейской части России.
Добавим, первая декада января была очень теплой, с неравномерным распределением осадков. Средняя за декаду температура воздуха была минус 4−7, на 8−10 градусов выше нормы. Минимальная температура составила 17−25.
Вторая декада января была теплой и малоснежной. Средняя температура воздуха была минус 6−11, на 3−7 градусов выше нормы. Минимальная температуры воздуха составила 15−22, местами в северо-восточных и юго-западных районах понижались до 24−27 градусов.