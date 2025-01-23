Челябинская область пережила самую холодную ночь в январе 2025 года

Вторая декада января была теплой и малоснежной. Средняя температура воздуха была минус 6−11, на 3−7 градусов выше нормы. Минимальная температуры воздуха составила 15−22, местами в северо-восточных и юго-западных районах понижались до 24−27 градусов.