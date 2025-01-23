Подрядчик зашел на площадку Хабаровского музыкального театра

В скором времени на территории, где планируется возведение нового театра, возведут строительный городок, и начнет прибывать специализированная техника, сообщает ИА AmurMedia.
Компания приступила к подготовительным работам по демонтажу конструкций. На участке уже установлен первый строительный вагончик, и начаты работы по переносу ограждения площадки, отведенной для строительной деятельности. Площадь её будет расширена.
Известно, что подрядная организация выполняет работы практически безвозмездно, поэтому готова принять любую квалифицированную помощь. Для выполнения работ необходимы: колесные краны, экскаваторы, самосвалы, строительные вагончики.