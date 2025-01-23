Необычное явление заметили в небе над Астаной

Для формирования гало кристаллы должны быть ориентированы так, чтобы их плоскости располагались параллельно друг другу. Это создает условия для многократного отражения и рассеивания света. Преломляясь через ледяные кристаллы, свет отражается, образуя характерное кольцевое свечение вокруг солнца.