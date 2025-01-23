Необычное явление заметили в небе над Астаной

Жители столицы утром могли заметить солнечное гало — атмосферное явление, при котором вокруг солнца появляется кольцевидное свечение. Явление вызвано рассеиванием света на мельчайших ледяных кристаллах в атмосфере Земли. Гало вокруг солнца можно увидеть, если в атмосфере присутствуют высокие облака, состоящие из ледяных кристаллов.
Солнечное гало возникает при наличии облаков, содержащих мельчайшие ледяные кристаллы, достаточно легкие, чтобы удерживаться в воздухе. Эти кристаллы образуются, когда капли влаги замерзают в холодных верхних слоях атмосферы. \
Для формирования гало кристаллы должны быть ориентированы так, чтобы их плоскости располагались параллельно друг другу. Это создает условия для многократного отражения и рассеивания света. Преломляясь через ледяные кристаллы, свет отражается, образуя характерное кольцевое свечение вокруг солнца.