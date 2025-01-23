132 камеры установят в общественных местах Иркутска в 2025 году

В Иркутске в 2025 году установят 132 новые камеры видеонаблюдения. Модели будут оснащены системой распознавания лиц и съемкой в ночное время. Как сообщили в пресс-службе администрации города, работы проводят по поручению мэра Руслана Болотова. 88 устройств появится в местах большого скопления жилетки. В парке 75-летия Победы на бульваре Рябикова 2б смонтируют семь камер, еще 19 — у КДЦ «Россия». По адресу Лермонтова 311 появится 18 объектов видеонаблюдения, 21 — мемориал «Вечный огонь» и 23 в сквере на Ангарской.
— У нас в приоритете безопасность иркутян и сохранность муниципального имущества на общественных пространствах. Камеры видеонаблюдения помогают полиции при розыске подозреваемых или установлении составов преступлений. Они открывают обзор на детские и спортивные площадки, малые архитектурные формы, памятники, фонтаны, пути входа и выхода. Это важно для предотвращения актов вандализма и быстрого реагирования на противоправные действия, — отметил Руслан Болотов.
Остальные 44 камеры установят в сквере у памятника Маршалу Жукову и на Аллее Славы в Солнечном. У памятника жителям Иркутску погибшим при исполнении воинского долга и на площади декабристов. Также система видеонаблюдения появится у БС-13 «Катюша» в микрорайоне Зеленом.