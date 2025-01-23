132 камеры установят в общественных местах Иркутска в 2025 году

В Иркутске в 2025 году установят 132 новые камеры видеонаблюдения. Модели будут оснащены системой распознавания лиц и съемкой в ночное время. Как сообщили в пресс-службе администрации города, работы проводят по поручению мэра Руслана Болотова. 88 устройств появится в местах большого скопления жилетки. В парке 75-летия Победы на бульваре Рябикова 2б смонтируют семь камер, еще 19 — у КДЦ «Россия». По адресу Лермонтова 311 появится 18 объектов видеонаблюдения, 21 — мемориал «Вечный огонь» и 23 в сквере на Ангарской.