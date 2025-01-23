Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На сколько подорожает бензин в России, рассказал эксперт

В данный момент стоимость бензина на российских АЗС либо не меняется, либо растёт.

Источник: ДЕЙТА

Об этом рассказал финансовый аналитик Владислав Антонов, сообщает ИА DEITA.RU.

По его словам, стагнация либо же повышение цен на заправках происходит на фоне снижения биржевых котировок. Согласно расчётам эксперта, в 2025 году розничные цены на топливо могут вырасти ещё на 10% или даже сильнее.

Как объяснил специалист, главными причинами, по которым это произойдёт, станут повышение акцизов, вероятное введение новых санкций, рост общего уровня инфляции и увеличение расходов государства на ремонт НПЗ.

В среднем стоимость АИ-92 может вырасти до 56,5−58 рублей за литр, а АИ-95 — до 64 рублей. При этом сохранение запрета на экспорт бензина из России предотвратило резкие колебания цен на топливо, пишет Life.