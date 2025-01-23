На сколько подорожает бензин в России, рассказал эксперт

Об этом рассказал финансовый аналитик Владислав Антонов, сообщает ИА DEITA.RU.
По его словам, стагнация либо же повышение цен на заправках происходит на фоне снижения биржевых котировок. Согласно расчётам эксперта, в 2025 году розничные цены на топливо могут вырасти ещё на 10% или даже сильнее.
Как объяснил специалист, главными причинами, по которым это произойдёт, станут повышение акцизов, вероятное введение новых санкций, рост общего уровня инфляции и увеличение расходов государства на ремонт НПЗ.
В среднем стоимость АИ-92 может вырасти до 56,5−58 рублей за литр, а АИ-95 — до 64 рублей. При этом сохранение запрета на экспорт бензина из России предотвратило резкие колебания цен на топливо, пишет Life.