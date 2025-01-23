Джуди Денч перестала самостоятельно выходить из дома из-за ухудшения зрения

В декабре прошлого года британский певец и композитор Элтон Джон признался, что лишился зрения из-за тяжелой инфекции. В интервью программе «Доброе утро, Америка» Джон рассказал, что получил инфекцию на юге Франции. Несмотря на трудности, музыкант сохраняет оптимизм и надеется на полное восстановление. Летом 2024-го Элтон Джон сообщил о борьбе с тяжелой инфекцией глаз и частичной слепоте. Тогда он говорил, что потребуется много времени, прежде чем зрение вернется к пораженному глазу.