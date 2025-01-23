Джуди Денч перестала самостоятельно выходить из дома из-за ухудшения зрения

Британская актриса, обладательница кинопремий «Оскар» и «Золотой глобус» Джуди Денч заявила, что не может выходить из дома без сопровождения из-за ухудшившегося зрения. Об этом она рассказала в интервью Тринни Вудалл, выдержки из которого 22 января опубликовал телеканал Sky News.
«Мне сейчас нужен кто-то, потому что я не могу видеть. Я могу на что-нибудь наткнуться или упасть», — пояснила Денч.
Уточняется, что у 90-летней актрисы дегенерация макулы — возрастное заболевание, которое поражает центральную область сетчатки и приводит к потере зрения.
При этом дама-командор ордена Британской империи Денч добавила, что не любит посещать мероприятия одна, зато теперь у нее всегда есть компания.
Актриса в 2022 году была номинирована на премию «Оскар» в фильме «Белфаст» восьмой раз за карьеру и третий раз в категории «Лучшая женская роль второго плана». Денч стала одним из самых возрастных номинантов в истории премии «Оскар». Помимо этого, ей дважды присуждался «Золотой глобус»: за фильм «Ее величество Миссис Браун» и за сериал «Последняя из блондинок-красоток».
В декабре прошлого года британский певец и композитор Элтон Джон признался, что лишился зрения из-за тяжелой инфекции. В интервью программе «Доброе утро, Америка» Джон рассказал, что получил инфекцию на юге Франции. Несмотря на трудности, музыкант сохраняет оптимизм и надеется на полное восстановление. Летом 2024-го Элтон Джон сообщил о борьбе с тяжелой инфекцией глаз и частичной слепоте. Тогда он говорил, что потребуется много времени, прежде чем зрение вернется к пораженному глазу.