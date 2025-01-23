Житель Приморья спас людей из автомобиля попавшего в ДТП

В городе Уссурийске полицейские выразили благодарность 31-летнему Эркинджону Баротову за помощь, оказанную пострадавшим в ДТП. Информация о героическом поступке была получена из социальных сетей от очевидцев произошедшего.
Авария произошла 22 декабря на трассе «Хабаровск — Владивосток — ст. Воздвиженка». Водитель автомобиля Toyota Prius не справился с управлением, и машина перевернулась. В результате ДТП водитель и трое пассажиров получили серьёзные травмы.
«Проезжая мимо, я заметил, как сотрудники ДПС пытаются открыть автомобиль, и не раздумывая бросился на помощь. Подойдя к машине, я увидел, что дверь открыта, а рядом заметил, что дымятся высоковольтные батареи. Не теряя времени, я вытащил пострадавших из машины и передал их скорой медицинской помощи. Я считаю, что каждый человек должен быть друг другу другом, а не врагом», — рассказал Эркинджон Баротов.
В настоящее время все пострадавшие находятся в больнице. Сам Эркинджон считает свой поступок обычным проявлением человечности.
«Исполняющий обязанности начальника отдела МВД Андрей Кононенко выразил благодарность Эркинджону за его отзывчивость и активную гражданскую позицию. Он также направил письмо по месту работы Эркинджона — в локомотивное депо — с предложением поощрить его. Подполковник полиции подчеркнул, что такие поступки имеют огромное значение для общества», — прокомментировала пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.