Житель Приморья спас людей из автомобиля попавшего в ДТП

«Проезжая мимо, я заметил, как сотрудники ДПС пытаются открыть автомобиль, и не раздумывая бросился на помощь. Подойдя к машине, я увидел, что дверь открыта, а рядом заметил, что дымятся высоковольтные батареи. Не теряя времени, я вытащил пострадавших из машины и передал их скорой медицинской помощи. Я считаю, что каждый человек должен быть друг другу другом, а не врагом», — рассказал Эркинджон Баротов.