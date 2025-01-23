Санэпидслужба Минска предупредила об укусах клещей из-за теплой погоды

Специалисты напомнили, что в первый случай укуса клеща в 2025 году был зарегистрирован в Могилеве (подробнее — здесь). Уточняется, что в Минске пострадавших из-за укуса названных насекомых пока зарегистрировано не было. Однако эпидемиологи обращают внимание на то, что при плюсовой температуре подобные случаи возможны в любое время года и жителям Минска следует быть внимательными.