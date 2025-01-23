Самолет из Надыма в Уфу зафиксировал во время рейса 10 ложных меток системы предупреждения столкновения самолетов

После посадки на взлетно-посадочную полосу команда воздушного судна доложила о наблюдении на высоте 500 метров десяти меток по TCAS (системе предупреждения столкновения самолетов). Однако на всех высотах другие самолеты отсутствовали, видимость была более десяти километров, существенной облачности не было.