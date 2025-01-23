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Самолет из Надыма в Уфу зафиксировал во время рейса 10 ложных меток системы предупреждения столкновения самолетов

Авиарейс Надым-Уфа в полете обнаружил 10 ложных меток в системе TCAS.
Источник: Комсомольская правда

Вчера днем, 22 января, с самолетом, следовавшим из Надыма в Уфу, произошло происшествие. Об этом рассказал Telegram-канал AVIAINCIDENT.

После посадки на взлетно-посадочную полосу команда воздушного судна доложила о наблюдении на высоте 500 метров десяти меток по TCAS (системе предупреждения столкновения самолетов). Однако на всех высотах другие самолеты отсутствовали, видимость была более десяти километров, существенной облачности не было.

Экипаж в момент срабатывания приборов принял решение лететь дальше в сторону столицу Башкирии. Никаких внештатных ситуаций больше не происходило.

Напомним, недавно произошли аналогичные случаи с авиарейсами Москва-Уфа, Шарджа-Уфа и Уфа-Сургут.

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