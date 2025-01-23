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Где в Минске работают датчики контроля скорости, рассказали в ГАИ

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости включены на 11 участках столичной улично-дорожной сети, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Спидкамы контролируют передвижение транспорта на улицах Притыцкого, Тимирязева, Денисовской, Ленина и Маяковского, а также на проспектах Пушкина, Жукова и Партизанском, где запрещается превышать скорость в 60 км/ч. Скоростное ограничение в 70 км/ч установлено на проспекте Дзержинского. На проспекте Независимости водителям следует придерживаться ограничений в 60 км/ч и 80 км/ч. На МКАД нельзя разгоняться более чем на 90 км/ч.

Госавтоинспекция призывает водителей быть осторожными на дорогах, соблюдать безопасную скорость и интервал между транспортными средствами, а также учитывать погодные условия.