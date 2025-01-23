Где в Минске работают датчики контроля скорости, рассказали в ГАИ

Спидкамы контролируют передвижение транспорта на улицах Притыцкого, Тимирязева, Денисовской, Ленина и Маяковского, а также на проспектах Пушкина, Жукова и Партизанском, где запрещается превышать скорость в 60 км/ч. Скоростное ограничение в 70 км/ч установлено на проспекте Дзержинского. На проспекте Независимости водителям следует придерживаться ограничений в 60 км/ч и 80 км/ч. На МКАД нельзя разгоняться более чем на 90 км/ч.