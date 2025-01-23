Сколько будут получать пенсионеры в Приморье после индексации выплат в 2025 году

Если в 2024 году средний размер страховой пенсии в Приморье составил 22 426,16 рублей, то после индексации сумма вырастет на 9,5%. Средний размер соцвыплаты в 2025 году составит 24561,56 рубля.
Индексация затронет все категории пенсионеров, включая военных, а также будет распространяться на социальные пособия и выплаты.
Как отметил президент России Владимир Путин, эти меры направлены на поддержку пенсионеров в условиях высоких темпов инфляции и увеличения стоимости жизни.
Напомним, что проиндексированы будут все выплаты. Как они изменятся, рассказываем по ссылке.