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Сколько будут получать пенсионеры в Приморье после индексации выплат в 2025 году

ВЛАДИВОСТОК, 23 января, ФедералПресс. В январе 2025 года пенсионеры в России получат увеличенные выплаты. Как сообщил президент Владимир Путин, страховые и военные пенсии, а также социальные пособия будут проиндексированы на 9,5% в связи с фактической инфляцией в стране в 2024 году.

Источник: Shutterstock

Если в 2024 году средний размер страховой пенсии в Приморье составил 22 426,16 рублей, то после индексации сумма вырастет на 9,5%. Средний размер соцвыплаты в 2025 году составит 24561,56 рубля.

Индексация затронет все категории пенсионеров, включая военных, а также будет распространяться на социальные пособия и выплаты.

Как отметил президент России Владимир Путин, эти меры направлены на поддержку пенсионеров в условиях высоких темпов инфляции и увеличения стоимости жизни.

Напомним, что проиндексированы будут все выплаты. Как они изменятся, рассказываем по ссылке.