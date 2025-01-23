Сколько будут получать пенсионеры в Приморье после индексации выплат в 2025 году

ВЛАДИВОСТОК, 23 января, ФедералПресс. В январе 2025 года пенсионеры в России получат увеличенные выплаты. Как сообщил президент Владимир Путин, страховые и военные пенсии, а также социальные пособия будут проиндексированы на 9,5% в связи с фактической инфляцией в стране в 2024 году.