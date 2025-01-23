В волгоградском ЦПКиО могут организовать бесплатные шаттлы

Волгоградцы неоднозначно восприняли инициативу. Кто-то с готовностью поддержал идею. Некоторые со скепсисом отметили, что работа нового транспорта может привести к увеличению загруженности дорог. А единицы заявили, что им не лень и прогуляться до парка.