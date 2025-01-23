В волгоградском ЦПКиО могут организовать бесплатные шаттлы

Как сообщил в своем телеграм-канале директор парка Андрей Еркин, сейчас обсуждается инициатива организации движения бесплатных шаттлов, которое позволит перераспределить поток автотранспорта. Если предложение будет принято, транспорт станет курсировать между парком и парковками, довозя волгоградцев и гостей города в обе стороны.
Вместимость шаттлов разная — 28 или 42 человека. Их будет несколько, чтобы организовать непрерывное движение. Проезд планируется сделать бесплатным.
Волгоградцы неоднозначно восприняли инициативу. Кто-то с готовностью поддержал идею. Некоторые со скепсисом отметили, что работа нового транспорта может привести к увеличению загруженности дорог. А единицы заявили, что им не лень и прогуляться до парка.