В Краснодаре жители почти 30 улиц останутся без воды на полдня

В Краснодаре вновь запланированы массовые отключения водоснабжения. Сегодня, 23 января, они коснутся жителей 28 улиц города.



Ресурс не будет подаваться в дома, расположенные на следующих улицах: ул. им Зои Космодемьянской, ул. им. Зины Портновой, ул. им. Саши Чекалина, ул. им. Лени Голикова, ул. им. Вали Котика, ул. им. Летчика Пащевского, ул. Сталинградская, ул. Марата Казея, ул. Подводника Маринеско, пр. Маресьева, ул. Маресьева, ул. Рябко, ул. Летчика Позднякова, ул. Красноперова, ул. Матвеева, ул. Полякова, ул. Танкиста Яксаргина, ул. им. Хамазана Гизатуллина, ул. им. Николая Чечетко, ул. им. Бовкуна, ул. им. Тушина, ул. им. Савелия Носова, ул. им. Ивана Игнатенко, ул. им. Тита Кононеца, ул. им. Гранта Авакяна, ул. им. Николая Жугана, ул. им. Василия Некрасова, ул. им. Александра Назаренко.



Воду отключат на период с 8:00 до 16:00. Об этом сообщили в пресс-службе городской ЕДДС.