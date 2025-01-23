Минобороны Беларуси показало тактическое учение с комплексом «Полонез»

Говорится, что в рамках тактического учения с реактивной системой залпового огня «Полонез», одна из батарей заняла позиционный район, заступила на боевое дежурство по назначенным целям. В Минобороны отметили, что основной акцент делался на тактической маскировке на местности, отработке вопросов, касающихся охраны и обороны стартовой батареи и отдельно боевых машин, которые расположены в заданном позиционном районе.