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Минобороны Беларуси показало тактическое учение с комплексом «Полонез»

Минобороны Беларуси сообщило о проведении тактического учения с РСЗО «Полонез».

Источник: Комсомольская правда

Минобороны Беларуси показало тактическое учение с комплексом «Полонез». Информация и видео опубликованы в официальном телеграм-канале Министерства обороны.

Говорится, что в рамках тактического учения с реактивной системой залпового огня «Полонез», одна из батарей заняла позиционный район, заступила на боевое дежурство по назначенным целям. В Минобороны отметили, что основной акцент делался на тактической маскировке на местности, отработке вопросов, касающихся охраны и обороны стартовой батареи и отдельно боевых машин, которые расположены в заданном позиционном районе.

В ведомстве обратили внимание на то, что военнослужащие также проводят электронные пуски по целям на дальности до 300 километров.

Минобороны Беларуси сообщило о проведении тактического учения с РСЗО «Полонез». Фото: телеграм-канал Министерства обороны Беларуси.

Ранее глава Минобороны сказал про готовность Беларуси отреагировать на планы радикалов.

Тем временем наемник раскрыл подробный план беглой оппозиции и белорусских боевиков по нападению на Малоритский район.

Кроме того, Совбез заявил об активизации иностранных спецслужб перед выборами в Беларуси.