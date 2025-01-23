Минобороны Беларуси показало тактическое учение с комплексом «Полонез». Информация и видео опубликованы в официальном телеграм-канале Министерства обороны.
Говорится, что в рамках тактического учения с реактивной системой залпового огня «Полонез», одна из батарей заняла позиционный район, заступила на боевое дежурство по назначенным целям. В Минобороны отметили, что основной акцент делался на тактической маскировке на местности, отработке вопросов, касающихся охраны и обороны стартовой батареи и отдельно боевых машин, которые расположены в заданном позиционном районе.
В ведомстве обратили внимание на то, что военнослужащие также проводят электронные пуски по целям на дальности до 300 километров.
Минобороны Беларуси сообщило о проведении тактического учения с РСЗО «Полонез». Фото: телеграм-канал Министерства обороны Беларуси.
Ранее глава Минобороны сказал про готовность Беларуси отреагировать на планы радикалов.
Тем временем наемник раскрыл подробный план беглой оппозиции и белорусских боевиков по нападению на Малоритский район.
Кроме того, Совбез заявил об активизации иностранных спецслужб перед выборами в Беларуси.