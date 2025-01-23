Во Владивостоке планируют внедрить службу эвакуаторов и открыть штрафстоянку

Во Владивостоке планируют открыть муниципальную штрафстоянку и внедрить службу эвакуаторов. Эти проекты обсуждались на встрече главы города Константина Шестакова с сотрудниками муниципальной дорожной службы «Содержание городских территорий» (СГТ), которая состоялась в четверг, 23 января, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
В ходе беседы специалисты рассказали о планах предприятия, актуальных потребностях и новых инициативах. Мэр сообщил, что администрация города намерена закупить дополнительную спецтехнику, увеличить объемы работ по ремонту дорог, вывозу мусора и ликвидации стихийных свалок. Внедрение службы эвакуаторов и создание штрафстоянки также вошли в задачи, которые будет выполнять «СГТ».
Дополнительно планируется построить новый гараж для спецтехники, а также приобрести современное оборудование, включая машину для демаркировки разметки и технику для вывоза отходов.
Константин Шестаков поручил разработать механизмы для поддержки сотрудников муниципального предприятия и привлечения новых специалистов, особенно дорожных рабочих. По словам и.о. директора «СГТ» Елены Кузнецовой, условия труда на предприятии улучшаются, а зарплата остается конкурентоспособной.
«Есть особая потребность в дорожных рабочих, задействованных в ремонте. Рассмотрим новые возможности привлечения таких специалистов», — прокомментировала Елена Кузнецова.
Встреча завершилась подведением итогов прошлого года и вручением наград отличившимся сотрудникам.
Напомним, по поручению губернатора Олега Кожемяко в Приморье закупают дополнительную технику для вывоза коммунальных отходов и санитарной уборки. На эти цели направлено 455 млн рублей. Современная техника будет направлена во Владивосток, с упором на Советский район, а также в Ливадию, частный сектор Артема, Дальнегорск и Черниговский округ.