Во Владивостоке планируют внедрить службу эвакуаторов и открыть штрафстоянку

Напомним, по поручению губернатора Олега Кожемяко в Приморье закупают дополнительную технику для вывоза коммунальных отходов и санитарной уборки. На эти цели направлено 455 млн рублей. Современная техника будет направлена во Владивосток, с упором на Советский район, а также в Ливадию, частный сектор Артема, Дальнегорск и Черниговский округ.