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В СУ СК РФ поручили доложить обстоятельства смерти школьника в Ростовской области

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить по обстоятельствам смерти подростка в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Председатель СК России поручил доложить по обстоятельствам смерти подростка в Ростовской области. Об этом в федеральном ведомстве сообщили 23 января.

В местных СМИ появилась информация, что в селе Кагальник 13-летний школьник погиб от распыления аэрозольного баллончика на огонь. Ребенок получил травмы и был доставлен в больницу, где и скончался. По данному факту организовали проверку.

— Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области представить доклад о ходе проверки, — говорится в сообщении ведомства.