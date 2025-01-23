В СУ СК РФ поручили доложить обстоятельства смерти школьника в Ростовской области

Председатель СК России поручил доложить по обстоятельствам смерти подростка в Ростовской области. Об этом в федеральном ведомстве сообщили 23 января.
В местных СМИ появилась информация, что в селе Кагальник 13-летний школьник погиб от распыления аэрозольного баллончика на огонь. Ребенок получил травмы и был доставлен в больницу, где и скончался. По данному факту организовали проверку.
— Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области представить доклад о ходе проверки, — говорится в сообщении ведомства.