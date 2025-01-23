Куда Трамп денет транстуалеты, транспортсменов и транспереходы детей?

Настоящий герой, безымянный для нас отец девочки, бесстрашно оборонявший туалет от неадекватного татуированного мужика в парике и женских шортах, пока в туалете находилась его дочка, стал национальным героем США и одним из символов сопротивления. Тот ролик облетел весь мир. Как крепкий простой мужик где-то в глубинной Америке стоит на страже туалета. Для нас это не более, чем проявленная сиюминутно смелость и готовность мужчины вступить за дочь в драку. Для американцев это гражданский поступок, потому что человек, который не пустил здоровенного лба в парике в туалет к маленькой девочке, в иных штатах может потом погибнуть под прессом возмездия: на него заведут дело, его уволят, его семью возьмут на заметку органы опеки, его дочку могут даже изъять за то, что она не получает в семье должного представления о гендерном разнообразии.