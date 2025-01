Куда Трамп денет транстуалеты, транспортсменов и транспереходы детей?

Как американцы должны были их выучить, я не понимаю, потому как мне не хватает усидчивости даже разобраться, сколько в США на данный момент таких местоимений. Кажется, к 2024 году их придумали около… шестидесяти! Все они должны отражать гендерные особенности человека, их нужно знать и употреблять, чтобы не обидеть собеседника и не нарваться на иск. Примеры: thon, thons, hir, ze, zir, zie, xe, xem, xyr, fae, faer, e, ey, em, eir, per, pers, co, cos, ve, ver, vis, vi, vir, ne, nir, nirs, nee, ner, ners, mer, and mers.