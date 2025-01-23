65 лет назад состоялось первое погружение на дно Марианской впадины

Поэтому сделанные батискафом наблюдения были очень ограничены. Так, за несколько секунд до касания дна Пиккар заметил рыбу, напоминающую камбалу. «Я предполагаю, что это было менее чем в метре от нас. Жак был у иллюминатора, а я смотрел на наш эхолот, измеряющий нашу глубину под килем, когда он увидел дно и рыбу. Это было как раз перед касанием дна, когда вода была еще прозрачной», — рассказывал моряк.