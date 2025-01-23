Депутат Башанкаев рассказал о готовящихся законах в здравоохранении в 2025 году

Многое зависит от того, как в той или иной клинике построен внутренний контроль инцидентов. Если что-то произошло, об этом нужно сказать, будет собрана комиссия, она посмотрит, что случилось. Виноват врач или так сложились обстоятельства? Какие действия должны быть предприняты, чтобы это не повторялось?