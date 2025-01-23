Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Переходившего дорогу в неположенном месте уфимского школьника сбила корейская иномарка

В Уфе Kia Rio сбил переходившего дорогу 12-летнего мальчика.

Источник: Комсомольская правда

Вчера вечером, 22 января, в Уфе в ДТП пострадал подросток. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Инцидент произошел напротив дома № 158 по улице Достоевского. 33-летний мужчина за рулем Kia Rio наехал на 12-летнего мальчика, который переходил дорогу в неположенном месте. В результате школьник получил различные травмы, его доставили в больницу и после оказания медицинской помощи отпустили. По факту аварии началось административное расследование.

В ГАИ напомнили, что следует переходить через проезжую часть по пешеходным переходам, перед этим убедившись в безопасности. Сотрудники дорожной полиции рекомендуют гражданам иметь свотовозвращающие элементы на одежде, которые сделают их заметными на дороге в темное время суток и предоставят возможность водителям вовремя заметить пешеходов на дороге и предпринять меры по предотвращению аварии.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.