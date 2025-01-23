Переходившего дорогу в неположенном месте уфимского школьника сбила корейская иномарка

Вчера вечером, 22 января, в Уфе в ДТП пострадал подросток. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.
Инцидент произошел напротив дома № 158 по улице Достоевского. 33-летний мужчина за рулем Kia Rio наехал на 12-летнего мальчика, который переходил дорогу в неположенном месте. В результате школьник получил различные травмы, его доставили в больницу и после оказания медицинской помощи отпустили. По факту аварии началось административное расследование.
В ГАИ напомнили, что следует переходить через проезжую часть по пешеходным переходам, перед этим убедившись в безопасности. Сотрудники дорожной полиции рекомендуют гражданам иметь свотовозвращающие элементы на одежде, которые сделают их заметными на дороге в темное время суток и предоставят возможность водителям вовремя заметить пешеходов на дороге и предпринять меры по предотвращению аварии.
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