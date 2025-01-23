Во Владивостоке полиция ищет свидетелей нападения на женщину-пешехода

Полиция Владивостока ищет свидетелей происшествия в Первомайском районе. Водитель иномарки ударил женщину на улице Черемуховой.
Как ранее писала «Комсомольская правда — Дальний Восток», информация о случившемся начала распространяться в социальных сетях. Водитель Toyota CH-R напал на женщину-пешехода. Инцидент зафиксировал видеорегистратор. На кадрах видно, как мужчина ударил девушку, из-за чего она сделала несколько шагов назад и оказалась на проезжей части. Когда возле потерпевшей остановился автомобиль, в котором и был установлен видеорегистратор, потерпевшая рассказала, что мужчина сначала чуть ее не сбил, а после накинулся на девушку с кулаками.
Происшествием заинтересовались в полиции. Началась проверка. Как сообщили в УМВД, заявления по поводу вышеописанного конфликта в ведомство не поступало.
Личность водителя правоохранители установили. Им оказался 44-летний житель Владивостока. Мужчину уже задержали.
Правоохранители просят граждан, которые располагают какой-либо информацией о происшествии, позвонить по телефону +7 964 434 37 95. Конфиденциальность гарантирована.