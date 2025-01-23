Во Владивостоке полиция ищет свидетелей нападения на женщину-пешехода

Как ранее писала «Комсомольская правда — Дальний Восток», информация о случившемся начала распространяться в социальных сетях. Водитель Toyota CH-R напал на женщину-пешехода. Инцидент зафиксировал видеорегистратор. На кадрах видно, как мужчина ударил девушку, из-за чего она сделала несколько шагов назад и оказалась на проезжей части. Когда возле потерпевшей остановился автомобиль, в котором и был установлен видеорегистратор, потерпевшая рассказала, что мужчина сначала чуть ее не сбил, а после накинулся на девушку с кулаками.