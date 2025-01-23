Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Каскелене школу искусств пытались продать в частные руки

В Алматинской области прокуратура предотвратила продажу школы искусства в частные руки.

Школа искусства в Каскелене возвращена государству и готовится принять более 300 детей, сообщает El.kz.

В условиях нехватки музыкальных и художественных школ для детей в Алматинской области прокуратура успешно защитила государственные интересы, остановив незаконную передачу школы искусства в Карасайском районе.

Объект площадью свыше 1000 квадратных метров, располагавшийся в городе Каскелен, планировалось передать в частные руки. Однако прокуратура области вмешалась в судебное разбирательство и добилась отмены решения районного суда. Апелляционная инстанция поддержала ходатайство прокурора, и здание было возвращено в государственную собственность.

В настоящее время в здании ведутся ремонтные работы. Вскоре школа искусства откроет двери для более чем 300 юных талантов, которые смогут заниматься творчеством и развивать свои навыки.