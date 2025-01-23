Беларусь и Вьетнам заявили об отмене виз с 30 января 2025 года. Подробности озвучили БелТА в посольстве Беларуси во Вьетнаме.
В сообщении сказано, что с 30 января 2025 года вступает в силу Соглашение между правительствами Беларуси и Вьетнама, касающееся взаимной отмены виз для владельцев национальных паспортов. Согласно документу, граждане двух стран, у которых есть действительные национальные паспорта, смогут въезжать, выезжать, пребывать и (или) проезжать транзитом через территории Беларуси и Вьетнама при условии: срок пребывания должен не превышать 30 дней.
Также говорится, что общий срок пребывания на территории одного из государства не должен быть более 90 дней в течение года. В посольстве Беларуси во Вьетнаме отметили, что граждане одной из сторон соглашения, которые планируют находиться на территории государства другой стороны более 30 дней, должны заранее оформить соответствующую визу вне зависимости от цели поездки.
Тем временем МИД Литвы сказал, что Вильнюс не признает «паспорт», продвигаемый белорусской оппозицией.
Ранее мы писали, что союзный безвиз Беларуси и России начал действовать с 11 января 2025 года.
Кроме того, Латвия собирается запретить белорусам покупать недвижимость в стране.