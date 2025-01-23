Беларусь и Вьетнам заявили об отмене виз с 30 января 2025 года

Также говорится, что общий срок пребывания на территории одного из государства не должен быть более 90 дней в течение года. В посольстве Беларуси во Вьетнаме отметили, что граждане одной из сторон соглашения, которые планируют находиться на территории государства другой стороны более 30 дней, должны заранее оформить соответствующую визу вне зависимости от цели поездки.