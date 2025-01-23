31% от январской нормы: в акимате показали, как Алматы завалило снегом (фото, видео)

Cогласно данным «Казгидромета» за сутки в городе выпало 18 см снега, что составляет 31% от январской нормы, а на Каменском плато зафиксировано 21 см снега, на Медеу — 12 см.
По данным акимата, для уборки улиц в ночное время было задействовано 573 единицы спецтехники, а также 711 дорожных рабочих. На вывозе снега задействованы 203 самосвала. По состоянию на утро 23 января вывезено 9 600 м³ снега.
«С вечера 22 января 26 колонн техники провели работы по сгребанию снега в сопровождении патрульных машин дорожной полиции. После интенсивного снегопада, начавшегося в 23:30, повторное сметание снега было организовано с 04:00», — уточнили в акимате.
В дневное время задействованы 475 единиц спецтехники и 1280 дорожных рабочих. В ведомстве добавили, что с использованием 95 единиц малогабаритной техники проводится механизированная уборка тротуаров, общественных пространств и подъездов к социально значимым объектам.
Также выполняется ручная очистка остановок общественного транспорта и надземных переходов.