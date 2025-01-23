Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

31% от январской нормы: в акимате показали, как Алматы завалило снегом (фото, видео)

В акимате южной столице рассказали, как боролись с последствиями снегопада — более 1 200 рабочих и 573 единицы техники задействованы в работах, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Источник: акимат Алматы

Cогласно данным «Казгидромета» за сутки в городе выпало 18 см снега, что составляет 31% от январской нормы, а на Каменском плато зафиксировано 21 см снега, на Медеу — 12 см.

По данным акимата, для уборки улиц в ночное время было задействовано 573 единицы спецтехники, а также 711 дорожных рабочих. На вывозе снега задействованы 203 самосвала. По состоянию на утро 23 января вывезено 9 600 м³ снега.

«С вечера 22 января 26 колонн техники провели работы по сгребанию снега в сопровождении патрульных машин дорожной полиции. После интенсивного снегопада, начавшегося в 23:30, повторное сметание снега было организовано с 04:00», — уточнили в акимате.

В дневное время задействованы 475 единиц спецтехники и 1280 дорожных рабочих. В ведомстве добавили, что с использованием 95 единиц малогабаритной техники проводится механизированная уборка тротуаров, общественных пространств и подъездов к социально значимым объектам.

Также выполняется ручная очистка остановок общественного транспорта и надземных переходов.